"Бабушка зажигает": сеть впечатлило видео с танцующей Пугачевой

Вместе с Пугачевой была и ее старшая дочь Кристина Орбакайте, а также огромное количество охраны

В сети появилось видео с танцующей 69-летней российской певицей Аллой Пугачевой. Вместе со своей дочкой Елизаветой Галкиной, певица танцевала под композицию "Mambo Italiano".

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Вместе с Пугачевой была и ее старшая дочь Кристина Орбакайте, а также огромное количество охраны. Ролик разместили на странице Лизы Галкиной в Instagram.

"С какой мамулей? С бабулей. И то, даже не родной", "Господи! А охранников то сколько! Кого хоть охранять?", "Бабушка зажигает", "Охраны, как у Путина", - пишут в комментариях.

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