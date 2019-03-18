Настя Каменских похвасталась сочными формами (фото)

Певица даже без косметики выглядит потрясающе, пишут в комментариях.

Популярная украинская певица Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала свои аппетитные формы.

Читайте такжеMARUV взволновала сеть фото без белья

На опубликованном в Instagram снимке артистка запечатлена в весьма скромном образом и без косметики на лице.

В кадре Настя Каменских позирует в серой водолазке и светлых обтягивающих джинсах с высокой талией. При этом певица без грамма косметики на лице, а волосы собрала в пучок.

Многие фаны пишут в комментариях, что артистка и без косметики потрясающе выглядит, а также отметили ее сочные формы.

Ранее Настя Каменских показала новое фото с Потапом, чем подогрела слухи о романе с ним.