цей матеріал доступний українською

Настя Каменских похвасталась сочными формами (фото)

11:50, 18 марта 2019
Общество
621 1
Исполнительница удивила сеть новым фото / фото instagram.com/kamenskux

Читайте такжеMARUV взволновала сеть фото без белья

На опубликованном в Instagram снимке артистка запечатлена в весьма скромном образом и без косметики на лице.

В кадре Настя Каменских позирует в серой водолазке и светлых обтягивающих джинсах с высокой талией. При этом певица без грамма косметики на лице, а волосы собрала в пучок.

Многие фаны пишут в комментариях, что артистка и без косметики потрясающе выглядит, а также отметили ее сочные формы.

Ранее Настя Каменских показала новое фото с Потапом, чем подогрела слухи о романе с ним.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Настя Каменских