Настя Каменских похвасталась сочными формами (фото)
11:50, 18 марта 2019Общество
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Певица даже без косметики выглядит потрясающе, пишут в комментариях.
Исполнительница удивила сеть новым фото / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала свои аппетитные формы.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка запечатлена в весьма скромном образом и без косметики на лице.
В кадре Настя Каменских позирует в серой водолазке и светлых обтягивающих джинсах с высокой талией. При этом певица без грамма косметики на лице, а волосы собрала в пучок.
Многие фаны пишут в комментариях, что артистка и без косметики потрясающе выглядит, а также отметили ее сочные формы.
Ранее Настя Каменских показала новое фото с Потапом, чем подогрела слухи о романе с ним.
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