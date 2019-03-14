"Это убожество": на Светлану Лободу обрушилась волна критики из-за нового фото

Многие сочли образ исполнительницы безвкусным.

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, появилась в странном наряде.

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Артистка сфотографировалась в спортивном костюме в леопардовый принт и кроссовках, снимок она опубликовала в Instagram. Дополнила образ "суперзвезда" солнцезащитными очками.

Наряд Лободы вызвал бурю негативных комментариев: "Фууу", "Че за кроссы отстойные?", "Это не стиль, это убожество", "Страшно, очень странно!".

Ранее украинская певица Maruv, которая одержала победу в нацотборе на Евровидение 2019, но отказалась представлять страну в Израиле, показала откровенное фото.