"Это убожество": на Светлану Лободу обрушилась волна критики из-за нового фото
13:12, 14 марта 2019Общество
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Многие сочли образ исполнительницы безвкусным.
Лобода появилась в новом образе / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, появилась в странном наряде.
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Артистка сфотографировалась в спортивном костюме в леопардовый принт и кроссовках, снимок она опубликовала в Instagram. Дополнила образ "суперзвезда" солнцезащитными очками.
Наряд Лободы вызвал бурю негативных комментариев: "Фууу", "Че за кроссы отстойные?", "Это не стиль, это убожество", "Страшно, очень странно!".
Ранее украинская певица Maruv, которая одержала победу в нацотборе на Евровидение 2019, но отказалась представлять страну в Израиле, показала откровенное фото.
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