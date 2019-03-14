Настя Каменских подогрела слухи о романе с Потапом (фото)
08:52, 14 марта 2019Общество
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Исполнительница показала спортивное утро с Потапом.
Каменских показала, как готовится к лету / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских продолжает подогревать слухи о возможных романтических отношениях с Потапом.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, которое вызвало горячие споры и обсуждения. В кадре артистка позирует в спортзале не только со своим персональным тренером, но и с Потапом.
Каменских отметила, что на данный момент готовится к лету – приводит себя в форму. "А вы как? На спортике?", - спросила она подписчиков.
Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила подписчиков своей страницы в Instagram откровенным нарядом, едва удерживающем ее грудь.
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