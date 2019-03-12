Замена шин, диагностика ходовой и мойка: как правильно подготовить автомобиль к весне (видео)

Опытные автомобилисты знают, что при смене сезонов автомобилю нужна профилактика.

С приходом тепла пришло время задуматься о подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону.

Что рекомендуется сделать водителям?

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Замена шин

Менять шины на летние необходимо, когда среднесуточная температура будет не ниже + 7°C. Обычно такое время наступает в конце марта-начале апреля.

Диагностика ходовой

Зимние дороги - серьезное испытание для ходовой и подвески автомобиля. С наступлением тепла необходимо провести диагностику всех элементов на предмет износа.

Проверка и замена всех жидкостей

Обязательно проверьте уровень моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкости и омывателя. Если полная замена не нужна, то доливать расходные материалы нужно тех же цветов и марок, что были раньше

Проверка и заряд аккумулятора

Рекомендуется зарядить аккумуляторную батарею до максимума от сети. Также может потребоваться проверка уровня электролита и доливка дистиллированной воды.

Мойка и химчистка

С наступлением весны в первую очередь рекомендуется посетить автомойку. Для предотвращения коррозии необходимо тщательно вымыть кузов, подкапотное пространство и колесные арки. Избежать появления неприятного запаха и повышенной влажности поможет химчистка салона.