Замена шин, диагностика ходовой и мойка: как правильно подготовить автомобиль к весне (видео)
С приходом тепла пришло время задуматься о подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону.
Что рекомендуется сделать водителям?
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Замена шин
Менять шины на летние необходимо, когда среднесуточная температура будет не ниже + 7°C. Обычно такое время наступает в конце марта-начале апреля.
Диагностика ходовой
Зимние дороги - серьезное испытание для ходовой и подвески автомобиля. С наступлением тепла необходимо провести диагностику всех элементов на предмет износа.
Проверка и замена всех жидкостей
Обязательно проверьте уровень моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкости и омывателя. Если полная замена не нужна, то доливать расходные материалы нужно тех же цветов и марок, что были раньше
Проверка и заряд аккумулятора
Рекомендуется зарядить аккумуляторную батарею до максимума от сети. Также может потребоваться проверка уровня электролита и доливка дистиллированной воды.
Мойка и химчистка
С наступлением весны в первую очередь рекомендуется посетить автомойку. Для предотвращения коррозии необходимо тщательно вымыть кузов, подкапотное пространство и колесные арки. Избежать появления неприятного запаха и повышенной влажности поможет химчистка салона.