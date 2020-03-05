Украинцы предпочитают б/у автомобили: ТОП-5 самых популярных

Самым популярным среди импортированного секонд-хенда легковым автомобилем в Украине остается Volkswagen Passat.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-феврале текущего года составил 61 тысячи авто, что в 4,4 раза больше объема продаж новых автомобилей.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, за указанный период украинцы зарегистрировали 14 тысяч новых легковых автомобилей.

"Самым популярным среди импортированного секонд-хенда легковым автомобилем в Украине остается Volkswagen Passat. С начала года украинцы привезли и зарегистрировали 3585 подержанных Passat", - отметили в ассоциации.

На втором месте Renault Megane с показателем 3485 авто этой модели, на третьем месте - Skoda Octavia с результатом 3307 растаможенных и зарегистрированных авто.

Также сообщается, что четвертой маркой по популярности среди украинцев стал Volkswagen Golf, импортированный секонд-хенд этой марки в январе-феврале выбрали 2675 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus с результатом 2310 авто.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", в 2019 году в Украине объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, вырос по сравнению с 2018 годом в 3,5 раза и составил 408,1 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.