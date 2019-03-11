"Уставшая": одетая вся в черное Лорак разочаровала сеть внешним видом (фото)
21:16, 11 марта 2019Общество
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На снимке артистка позирует в черном пальто и солнечных очках.
Instagram Ани Лорак
Опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото.
Снимок, на котором артистка позирует в черном пальто и солнечных очках, она обнародовала на своей странице в Instagram.
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"Сегодня был продуктивный день", - сообщила Лорак своим подписчикам.
"Уставшая моя Каролиночка", "Ох и морда! Что за пальто чм**ное?", "Вид како-то измученный", - пишут в комментариях под снимком.
Как сообщал УНИАН, Лобода в купальнике и жилетке раздвинула обнаженные ноги, сидя на диване.
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