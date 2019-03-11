"Чудище!": сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике (фото)
13:20, 11 марта 2019Общество
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Многие заметили, что певица слишком увлеклась пластическими операциями.
В комментариях пишут, что Седокова изменилась до неузнаваемости / фото instagram.com/annasedokova
Сбежавшая в РФ украинская поп-исполнительница Анна Седокова разместила в сети фотографию, которая вызвала негодование у ее фанов.
На снимке, опубликованном в Instagram, артистка позирует в облегающем красном платье. Певица решила выделить свои глаза и изменила их цвет на светло-голубой.
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В подписи к посту она поинтересовалась, какой любимый цвет у ее подписчиков.
В комментариях многие подписчики заявили, что певица слишком увлеклась пластическими операциями: "Чудище!", "Пластика, конечно, ее изуродовала", "На Майкла Джексона здесь похожа!", "Искусственная кукла".
Ранее папарацци засняли певицу Аллу Пугачеву за кулисами Кремлевского дворца, куда она пришла на юбилейный концерт артиста Валерия Леонтьева. Примадонна поразила всех своей худобой.
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