"Чудище!": сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике (фото)

Многие заметили, что певица слишком увлеклась пластическими операциями.

Сбежавшая в РФ украинская поп-исполнительница Анна Седокова разместила в сети фотографию, которая вызвала негодование у ее фанов.

На снимке, опубликованном в Instagram, артистка позирует в облегающем красном платье. Певица решила выделить свои глаза и изменила их цвет на светло-голубой.

Читайте такжеАни Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)

В подписи к посту она поинтересовалась, какой любимый цвет у ее подписчиков.

В комментариях многие подписчики заявили, что певица слишком увлеклась пластическими операциями: "Чудище!", "Пластика, конечно, ее изуродовала", "На Майкла Джексона здесь похожа!", "Искусственная кукла".

Ранее папарацци засняли певицу Аллу Пугачеву за кулисами Кремлевского дворца, куда она пришла на юбилейный концерт артиста Валерия Леонтьева. Примадонна поразила всех своей худобой.