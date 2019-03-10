"Куда такие губищи?": неестественные губы Лободы раскритиковали в сети (фото)
21:10, 10 марта 2019Общество
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На снимке певица позирует в простой белой футболке с принтом, а ее губы накрашены ярко-красной помадой.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода часто радует поклонников яркими фото. На этот раз певица поделилась с фанатами снимком, сделанным во время тура по Америке.
Фото размещено в Instagram певицы.
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На снимке певица позирует в простой белой футболке с принтом, а ее губы накрашены ярко-красной помадой.
"Куда такие губищи??? Неестественно же", "Жёстко выглядит лицо", "Ну, не губы, а вареники", - прокомментировали фотографию пользователи.
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