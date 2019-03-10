"Куда такие губищи?": неестественные губы Лободы раскритиковали в сети (фото)

На снимке певица позирует в простой белой футболке с принтом, а ее губы накрашены ярко-красной помадой.

Украинская певица Светлана Лобода часто радует поклонников яркими фото. На этот раз певица поделилась с фанатами снимком, сделанным во время тура по Америке.

Фото размещено в Instagram певицы.

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На снимке певица позирует в простой белой футболке с принтом, а ее губы накрашены ярко-красной помадой.

"Куда такие губищи??? Неестественно же", "Жёстко выглядит лицо", "Ну, не губы, а вареники", - прокомментировали фотографию пользователи.

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