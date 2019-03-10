Лазарев ответил на разгромную критику его песни для Евровидения-2019

Певец подчеркнул, что согласился снова участвовать в Евровидении с целью показать себя с другой стороны.

Сергей Лазарев прокомментировал критику его песни для Евровидения-2019 под названием Scream, после презентации которой лишился первого места в рейтингах букмекеров.

Свое обращение певец записал на странице в Instagram.

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"Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо - создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю", - написал он.

Певец подчеркнул, что согласился снова участвовать в Евровидении с целью показать себя с другой стороны. Кроме этого, он напомнил, что на "Евровидении" оценивают не только музыку, но и ее исполнение.

"Не забывайте, что главное - это то, что будет происходить в мае на сцене", - заявил Лазарев.

Как сообщал УНИАН, российский певец Сергей Лазарев представил видео на песню Scream, с которой он будет выступать на Евровидении-2019 в израильском городе Тель-Авив.