Светлана Лобода озадачила сеть странным фото

Исполнительница на снимке предстала в весьма странном наряде.

Опальная украинская певица Светлана Лобода укатила из РФ на гастроли. Снимками с тура она делится в соцсети.

Тур стартовал с города Торонто в Канаде. Артистка порадовала подписчиков в Instagram фотографией, сделанной после выступления.

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В кадре Светлана Лобода сменила сценические костюмы на повседневный лук. Она позирует с букетами цветов в компании рослого мужчины. "Очевидно, что все довольны. И бодигард тоже. Спасибо, Торонто", - коротко описала знаменитость свои впечатления о концерте.

Неизвестного, который оказался телохранителем звезды, сразу же затроллили в сети за слишком серьезный вид.

"Показалось, что рядом Дональд Трамп", "Просто бодигард улыбается глазами", "Настроение: бодигард", - пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.