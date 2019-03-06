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Светлана Лобода озадачила сеть странным фото

19:24, 06 марта 2019
Общество
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Лобода показала новое фото / фото instagram.com/lobodaofficial

Тур стартовал с города Торонто в Канаде. Артистка порадовала подписчиков в Instagram фотографией, сделанной после выступления.

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В кадре Светлана Лобода сменила сценические костюмы на повседневный лук. Она позирует с букетами цветов в компании рослого мужчины. "Очевидно, что все довольны. И бодигард тоже. Спасибо, Торонто", - коротко описала знаменитость свои впечатления о концерте.

Неизвестного, который оказался телохранителем звезды, сразу же затроллили в сети за слишком серьезный вид.

"Показалось, что рядом Дональд Трамп", "Просто бодигард улыбается глазами", "Настроение: бодигард", - пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.

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Теги: #фото#Светлана Лобода