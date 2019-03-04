Колодий-2019: чем отличается от Масленицы, традиции и рецепты блюд из сыра

Колодий берет свое начало еще с трипольских времен, до крещения Киевской Руси. Именно с него появилось название праздника, а также народные гуляния, привязывание колодки неженатым парням и традиционные блюда. Все эти гуляния устраивались в честь весеннего пробуждения природы.

Последняя неделя перед Великим Пасхальным постом у православных христиан всегда считалась праздничной.

Сейчас она наиболее известна как Масленица – хотя так эту неделю в древности назывался только в приграничных с Россией регионах. В Украине издавна праздновали Колодий, или же Сыропустную неделю.

Колодий – это Бог брака, примирения и взаимопонимания. Приходит к людям на Сретение. Возродитель утраченных сил весной. Праздник Колодия – это прославление Солнца.

Колодий или Колодка - именно традиции, связанные с этими названиями, имеют древнейшие корни, которые могут достигать еще времен Трипольской культуры.

Колодий – в древнеукраинской мифологии бог брака, любви и согласия. Колодий напоминает молодежи и их родителям: "Не женился еси, то колодку носи!", откуда и пошла традиция вязать колодку.

Ребятам, которые не женились за год, привязывали к руке колодку. Вязали и девушкам, но реже.

Колодка – это искупление. Она не обязательно должна быть настоящей. По традиции колодку парень сам не мог снять, это должна была сделать девушка, а он за это должен был откупиться от нее. Например, сладостями или если парень хотел жениться на этой девушке, то платком.

Существовало и другое трактование и традиция. Колодка, Колодий – символ того, что солнце поднимается выше по своему небесному кругу, то есть "коло дие".

В 2019 году Колодий длится с 4 по 10 марта. Другие, менее распространенные названия: Сиропуст, Пущение, Масленица или же “Бабская неделя”.

Главными угощениями были не блины, а блюда из творога и других молочных продуктов. Обязательно лепили вареники с творогом в течение всей недели, делали сырники, творожные запеканки, если блины — то тоже с сыром.

Мы решили напомнить о такой украинской традиции, и привести к примеру 5 интересных рецептов блюд из творога, вместо блинов на Масленицу.

Колодий 2019: рецепты лучших блюд из сыра

Классические вареники с творогом

Вода 1 стакан

Яйцо 1 шт.

Мука 1 стакан

Соль - щепотка

Творог 9% 400 г

Яйца 1-2 шт.

Сахар по вкусу

Просеиваем муку горкой, делаем сверху углубление и аккуратно вбиваем туда яйцо, солим по вкусу. Начинаем размешивать, постепенно добавляя воду или молоко. По мере надобности добавляем муку и вымешиваем, пока не получится однородное и упругое тесто.

Чтобы начинка получилась более сочной, к творогу добавляем яйца и сахар по вкусу и тщательно растираем до однородности. Подготовленную начинку аккуратно «упаковываем» в тесто и отвариваем в подсоленной воде. Вареники с сыром рекомендуется подавать к столу со сливочным маслом и сметаной.

Ленивые вареники

Рецепт для тех, кто ленится варить обычные. Нам надо: 500 г зернистого творога домашнего, 2 яйца куриных, 150 г пшеничной муки и еще немного для присыпки. По 1 ч.л сахара и соли, 3 ст.л топленого сливочного масла.

Все компоненты смешать в тарелке, чтобы образовалось липкое тесто. Посыпать стол мукой и сформировать на нем тесто в тонкие смушки “колбаски”. Порезать на кольца, толщиной в 3 см, присыпать хорошо мукой и бросить в посоленный кипяток.

Варить, пока они не всплывут на поверхность, слить воду и смазать сливочным маслом.

Подавать можно со сметаной, жареными грибами, луком со шкварками, свежей зеленью и даже со сладкими добавками: медом, изюмом, вареньем.

Сырники с изюмом

Нам нужно: 300 г сыра, 3 яйца, 7 ст.л муки, 3 ст.л пудры сахарной, 50 г изюма. Масло подсолнечное для жарки и мед со сметаной для подачи.

Изюм промыть и залить теплой водой на 10-20 минут. Процедить и просушить. Творог перетереть через сито и смешать с яйцами. Изюм обвалять в муке и добавить в творог. Затем всыпать муку с сахарной пудрой, тщательно перемешать и поставить сыр в холодильник на час.

Как остынет — формировать сырники руками, смоченными в воде. Жарить на сковородке до золотистой корочки, а подавать с медом и ложкой сметаны. Можно также присыпать сахаром с корицей, или жареными орехами.

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Запеканка с яблоками и маком

Нам надо: 500 г творога, 6 яиц, 6 ст.л меда, 2 яблока, 4 ст.л мака, 2 ч.л подсолнечного масла, щепотка соли.

Творог следует перетереть через сито. Яблоки очистить от семян и кожуры, нарезать тонкими полосками. Творог взбить с яйцами, добавить мак и мед, яблоки — все хорошо перемешать.

Выложить тесто в форму для выпекания, смазанную маслом. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 минут. Подавать можно как теплой, так и холодной.

Мак можно предварительно замочить и перетереть с медом. Яблоки — не вмешивать в тесто, а застелить на дно или наоборот, на поверхность запеканки.

Запеканка с сыром и зеленью

Еще одна запеканка, но уже соленая. Для нее нам надо: 400 г творога, 3 яйца, полстакана муки, пучок укропа, 1 зубчик чеснока, 1 ч.л масла подсолнечного, 50 г твердого сыра. Кунжут для присыпки, сметана для подачи.

Творог следует перетереть через сито, смешать с яйцом и постепенно ввести в него муку. Чеснок перетереть в пюре, смешать с мелко нарезанным укропом и также добавить в тесто. Форму для выпечки смазать маслом, духовку разогреть до 180 градусов. Сверху запеканку присыпать натертым твердым сыром и кунжутом. Выпекать 25 минут, или дольше — пока сыр не возьмется золотистой корочкой.

Печеные яблоки с творогом

Здесь все довольно просто. Нам нужно: 6 крупных яблок, 250 сыра, по 50 г изюма, меда и орехов грецких. Яйцо, 2 ст.л сахара и 2 ст.л муки.

Из яблок ножом вырезать сердцевину, кожуру оставить. Творог перетереть через сито, смешать с яйцом, изюмом и сахаром. Поместить творожную начинку в отверстие в яблоках, поставив их на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке при 180 градусах в течение 20 минут или больше, бока яблоки полностью не пропекутся.

Орехи отдельно измельчить ножом, обжарить на сковороде с щепоткой соли и смешать с медом. Полить этим яблоки, когда достанете из духовки. Вкусный десерт как горячим, так и холодным.

Украинская Масленица, или Колодий: традиции и значение праздника и почему в эти дни стоит готовить вареники, а не блины (видео)