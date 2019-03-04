Масленица 2019: как выбрать продукты для блинов

На Масленицу принято веселиться и хорошенько наедаться перед Великим постом.

С сегодняшнего дня начинается праздник, который символизирует конец зимы и пробуждение весны. Масленицу празднуют в течение целой недели, до начала Великого поста.

Каждый день Масленицы имеет свое название и назначение, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

Например, сегодняшний день называется "встреча". В понедельник делали ледяные горки. Раньше верили, что чем дальше катятся сани, и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай.

На Масленицу принято веселиться и хорошенько наедаться перед Великим постом. Главное блюдо - блины, которые пекут каждый день в течение всей недели. И добавлять в них можно все что угодно: масло, мед, сметану, варенье, сыр, овощи и икру - и красную, и черную, и кабачковую.

Блины за год подорожали на 7%. Украинцы такого повышения цены почти не заметили. Собирать друзей и родственников за праздничным столом и в этом году. Каждая хозяйка имеет свои секреты приготовления вкусных блинов.

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У опытного кулинара, блогера и просто мамы двоих детей – Дарьи свои не только секреты приготовления, но и лайфхаки, как выбирать продукты на блины.

"Очень важно обратить внимание на качество жиров, которые мы будем использовать. А именно на качество свиного сала, на котором мы жарим, и на качество сливочного масла, которым мы будем смазывать наши блинчики", - рассказывает кулинар Дарья Дорошкевич.

Итак, масло покупаем жирностью 82,5 процента. Дарья добавляет, что это должно быть именно сливочное масло, а не спред. Далее – выбираем сало.

"Такая, как потрескавшаяся, кожица говорит о том, что сало будет очень вкусным", - отмечает она.

Еще покупаем муку, яйца и молоко. Все должно быть обязательно свежим. И отправляемся на кухню. Тут уже Дарья раскрывает свой семейный рецепт блинов, которому более ста лет.

"Секретный ингредиент, как не странно – кипяток. Он дает текстуру блинам", - отмечает блогер.

Но добавлять его надо последним, и хорошо перемешивать тесто, чтобы яйца не сварились. Жарим блины и считаем, сколько мы на все потратили. Мука, яйца, молоко, сливочное масло, 200 граммов сала и сахар, и в общем потратили 141 гривну. И это на 50 блинов.

Но на приобретение продуктов и приготовление придется потратить время. В то же время, готовые блины будут стоить 10 гривен за штуку. Но в таком случае цена будет втрое, а то и вчетверо выше.