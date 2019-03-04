Как встречать Масленицу 2019: хороводы, блины и соломенное чучело (видео)

Масленица - древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В этом году она начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно.

У Масленицы есть два главных символа – соломенное чучело и блины.

Чучело делают из соломы, наряжают в женскую одежду, а затем сжигают. Подобный ритуал означал окончание зимы, ведь нередко Масленица совпадала с днем весеннего равноденствия.

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Также Масленица не обходится без хороводов и народного гуляния, которые сопровождались рядом ритуальных действий. Так, в почете был круг как символ солнца. На деревянное колесо вешались разноцветные ленты и люди разгуливали с ним по селу. Считалось, кто плохо веселится, того будут преследовать неудачи до следующего года.

Празднование Масленицы тоже невозможно без блинов. Обычно их пекут из теста с добавлением молока или кефира, возможно формирование блинчиков с различными начинками: сыром, овощами и грибами. Блины, как традиция на Масленицу символизируют солнце своей круглой формой и золотистым цветом. Считалось, что чем больше испечь блинов, тем больше солнца и тепла будет весной и летом.

С 11 марта гуляния прекращаются, в силу вступает Великий пост, который продлится до 28 апреля.