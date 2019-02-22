Каким знакам Зодиака придется нелегко в 2019 году - прогноз астрологов

Астрологи рассказали об опасностях в 2019 году для некоторых знаков Зодиака.

В 2019 году нескольким знакам Зодиака придется совсем не просто.

Астрологи рассказали о том, кому стоит опасаться поворотов судьбы, а также необходимо готовиться к опасным переменам, пишет "Главред".

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Людям, родившимся под знаком Рыб, в наступившем году необходимо всегда быть начеку, особенно это касается Рыб, родившимся в период с 4 по 10 марта. Такое же предупреждение относится и к Близнецам, рожденным с 4 по 11 июня, Девам, появившимся на свет с 6 по 12 сентября и Стрельцам, родившимся в первую неделю декабря.

Астрологи прогнозируют, что для этих знаков все будет складываться не в их пользу. Для них существует опасность почувствовать себя потерянными в 2019 году. Кроме того, эти люди могут попасть на распутье от личных отношений до карьеры.

Астрологи предупреждают, что гнетущее состояние этих "несчастных" может привести к нервным расстройствам и депрессии. Поэтому им настоятельно рекомендуется внимательно слушать себя, не принимать быстрых и необдуманных решений, много времени уделять здоровью и укреплению иммунитета, пишет rodgor-vlg.ru.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль-2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца. По его словам, главным аусайдером февраля станет Козерог, а больше всего повезет Водолею.