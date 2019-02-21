Умерла 37-летняя актриса из сериала "Глухарь"

Дарья Егорычева, известная по ролям в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей».

В ночь на 21 февраля Умерла актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева.

Об этом сообщает "ТАСС".

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Дарья Егорычева, известная по ролям в сериалах «Глухарь», «Одна любовь души моей», с 2012 года боролась с тяжелой болезнью, — у нее диагностировали рак легких. Егорычева стойко перенесла несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало должного результата. Сегодня близкие 37-летней артистки сообщили, что ее не стало. «Дарья скончалась в 4:15 утра», - говорится в сообщении.

Актриса нечасто снималась в кино, у нее в приоритете была работа в театре. В юности будущая актриса окончила ГИТИС.

Как сообщал УНИАН, умер исполнитель хитов "Очи черные" и "Три белых коня".