Умерла 37-летняя актриса из сериала "Глухарь"
17:46, 21 февраля 2019Общество
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Дарья Егорычева, известная по ролям в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей».
Актриса боролась с тяжелой болезнью / соцсети
В ночь на 21 февраля Умерла актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева.
Об этом сообщает "ТАСС".
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Дарья Егорычева, известная по ролям в сериалах «Глухарь», «Одна любовь души моей», с 2012 года боролась с тяжелой болезнью, — у нее диагностировали рак легких. Егорычева стойко перенесла несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало должного результата. Сегодня близкие 37-летней артистки сообщили, что ее не стало. «Дарья скончалась в 4:15 утра», - говорится в сообщении.
Актриса нечасто снималась в кино, у нее в приоритете была работа в театре. В юности будущая актриса окончила ГИТИС.
Как сообщал УНИАН, умер исполнитель хитов "Очи черные" и "Три белых коня".
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