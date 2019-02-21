"Какая зайка!": участница "Танцев со звездами" завела поклонников фото в нижнем белье

Звезда продемонстрировала аппетитные формы.

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко покорила фанатов откровенным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором она запечатлена в белом нижнем белье, продемонстрировав свою аппетитную фигуру.

"Забежала домой переодеться. Поймала солнечного зайчика", - подписала фото артистка.

Поклонники расхвалили снимок, отметив, что артистка выглядит прекрасно.

"Какая зайка!", "Аппетитная", "Однако таки хорошо поймала! Интересный зайчик", "Какая вы!", - писали юзеры.