Нацотбор на Евровидение-2019: песни всех финалистов
16 февраля состоялся второй полуфинал нацотбора на "Евровидение-2019", в результате которого определилась еще одна тройка финалистов.
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Таким образом, стали известны все шесть финалистов национального отбора на конкурс. По итогам первого полуфинала, состоявшегося 9 февраля, в финал вышли MARUV, Brunettes Shoot Blonde и YUKO. Финалистами второго полуфинала стали Freedom jazz, ANNA MARIA, и KAZKA.
УНИАН собрал песни всех финалистов. Финал нацотбора на конурс должен состояться 23 февраля.
1. MARUV - Siren Song
2. Brunettes Shoot Blonde - Houston
3. YUKO - Galyna Guliala
4. Freedom jazz - Cupidon
5. ANNA MARIA - My Road
6. KAZKA - Apart
Один из этих исполнителей будет представлять Украину на конкурсе, который в этом году состоится в Израиле 14 мая.
УНИАН также сообщал, что gо окончанию второго полуфинала была проведена жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления конкурсантов в финале Нацотбора.
Итак, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке:
1 – Freedom jazz
2 – YUKO
3 – MARUV
4 – Brunettes Shoot Blondes
5 – KAZKA
6 - ANNA MARIA