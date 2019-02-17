Нацотбор на Евровидение-2019: песни всех финалистов

Финал нацотбора на конкурс должен состояться 23 февраля.

16 февраля состоялся второй полуфинал нацотбора на "Евровидение-2019", в результате которого определилась еще одна тройка финалистов.

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Таким образом, стали известны все шесть финалистов национального отбора на конкурс. По итогам первого полуфинала, состоявшегося 9 февраля, в финал вышли MARUV, Brunettes Shoot Blonde и YUKO. Финалистами второго полуфинала стали Freedom jazz, ANNA MARIA, и KAZKA.

УНИАН собрал песни всех финалистов. Финал нацотбора на конурс должен состояться 23 февраля.

1. MARUV - Siren Song

2. Brunettes Shoot Blonde - Houston

3. YUKO - Galyna Guliala

4. Freedom jazz - Cupidon

5. ANNA MARIA - My Road

6. KAZKA - Apart

Один из этих исполнителей будет представлять Украину на конкурсе, который в этом году состоится в Израиле 14 мая.

УНИАН также сообщал, что gо окончанию второго полуфинала была проведена жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления конкурсантов в финале Нацотбора.

Итак, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке:

1 – Freedom jazz

2 – YUKO

3 – MARUV

4 – Brunettes Shoot Blondes

5 – KAZKA

6 - ANNA MARIA