После громкого скандала ресторан KFC в "Доме профсоюзов" снова подает признаки жизни

С вывески ресторана KFC на Доме профсоюзов со стороны ул. Михайловской сняли ткань, которая ее закрывала.

Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов снова подает признаки жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с вывески с названием ресторана была снята защитная ткань, которая ее закрывала.

Кроме того, на витринных окнах первого этажа здания под вывеской размещен рекламный текст ресторана, а также прикреплены надписи на листах бумаги "Ремонт". У двери, которая находится рядом со входом в Музей Революции Достоинства в этом же здании, дежурят трое охранников частной охранной фирмы.

УНИАН обратился к пресс-службе компании KFC с вопросом о возможности открытия ресторана в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

Читайте такжеРесторан KFC в киевском Доме профсоюзов временно закрыли – журналист

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2018 года вечером в Киеве в восстановленном после пожара во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открылся ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения. По сообщениям в социальных сетях, после того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход из метро.

Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов после этого объявил, что временно прекращает работу.