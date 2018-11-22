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"Тут погибли люди": на Майдане произошла потасовка из-за открытия фаст-фуда в Доме профсоюзов (фото, видео)

00:15, 22 ноября 2018
Происшествия
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Возле Дома Профсоюзов прошли протесты / фото Роман Синицын

В Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме Профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения.

Как сообщают пользователи соцсетей, на месте появились представители полиции и Нацгвардии.

После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия.

Также правоохранители перекрывали выход из станции метро "Майдан Незалежності".

фото Роман Синицын
фото twitter.com/Ptrchnk

О конкретных основаниях для задержания сотрудники полиции не сообщали. К отделению полиции на улице Герцена, 9, куда привезли задержанных, прибыли активисты, юристы. Также сообщалось о прибытии на место инцидента нардепа Игоря Луценко.

Лидер националистической организации С14 Евгений Карась уточнил, что среди задержанных - активисты движения.

Обновление: позже стало известно, что всех задержанных активистов отпустили. «Все свободны! Спасибо всем за поддержку », - написал координатор С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook, обнародовав фото с освобожденными протестующими.

фото twitter.com/Ptrchnk

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Теги: #протесты#майдан