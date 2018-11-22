"Тут погибли люди": на Майдане произошла потасовка из-за открытия фаст-фуда в Доме профсоюзов (фото, видео)
В Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме Профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения.
Как сообщают пользователи соцсетей, на месте появились представители полиции и Нацгвардии.
После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия.
Также правоохранители перекрывали выход из станции метро "Майдан Незалежності".
О конкретных основаниях для задержания сотрудники полиции не сообщали. К отделению полиции на улице Герцена, 9, куда привезли задержанных, прибыли активисты, юристы. Также сообщалось о прибытии на место инцидента нардепа Игоря Луценко.
Лидер националистической организации С14 Евгений Карась уточнил, что среди задержанных - активисты движения.
Обновление: позже стало известно, что всех задержанных активистов отпустили. «Все свободны! Спасибо всем за поддержку », - написал координатор С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook, обнародовав фото с освобожденными протестующими.
21 ноября 2018 г.
21 ноября 2018 г.
Людей становится больше, мусора задержали парней с С14 pic.twitter.com/Qo4fhUIr06— Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.
Такие дела pic.twitter.com/OYwNTs4P9E— Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.
А уже народный депутат Луценко подтянулся— Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.
Такие дела pic.twitter.com/I8DPrlzFDA— Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.
Эго забрызгали лицо адвокату— Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.
21 ноября 2018 г.
А старшие подтянулись pic.twitter.com/vOWBoEyLpA— Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.
Под мусаркой, куда отвезли спакованных пацанов pic.twitter.com/L5YVPMzO26— Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.