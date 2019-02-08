LAUD представил песню для Нацотбора на Евровидение

8 февраля состоялась премьера новой композиции певца LAUD "2 дні", с которой он примет участие в Национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2019.

Авторами музыки и слов выступили Иван Клименко и Станислав Черный. LAUD исполнит песню во втором полуфинале 16 февраля. "2 дні" - это лирическая баллада. Как и большинство моих песен, она о любви, о романтических отношения, а если точнее, о разлуке с любимой девушкой. На отборе я спою ее на украинском, но мы работаем и над англоязычной версией", - комментирует певец.

В феврале 2018 LAUD принял участие в Нацотборе с композицией Waiting. 23 октября 2018 в свет вышел дебютный альбом LAUD "Музика". На данный момент он выпустил четыре видеоклипа.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. В прямом эфире за право представить Украину на музыкальном конкурсе в Израиле будут бороться 8 исполнителей.