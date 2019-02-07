Сначала любовь до умопомрачения, потом ссоры и развод: СМИ рассказали о семейных войнах украинских звезд (видео)

О бурных скандалах и разводах звезд, рассказали журналисты "Секретных материалов".

Сначала любовь до умопомрачения, потом ссоры, измены и разводы. Некоторые - едва не доходят до убийства. Жизнь звездных пар такая непредсказуемая, но такая яркая.

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Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный тренер Александр Алиев заявил, что его брак разрушил алкоголь.

Сначала он пил, а теперь, говорит - бывшая жена. Она якобы и нанимает людей, которые ее специально бьют. А все, убеждает Алиев, для того, чтобы вину переложить на него и забрать нажитое имущество.

После 22 лет отношений известные супруги Вячеслав и Марина Узелковы официально развелись. Узелкова говорит, что "любые чувства ценны, когда они не на показ" и добавила, что не стоит считать, что их история закончилась плохо.

Сказочная история любви с печальным концом: певица Ани Лорак через 10 лет брака развелась с турецким бизнесменом. Полгода назад мужа застукали в ночном клубе в объятиях другой, но точно ли именно это стало причиной развода.

О бурных скандалах и разводах звезд, рассказали журналисты "Секретных материалов".