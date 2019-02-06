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Евровидение 2019: группа "ЦеШо" выступит на Нацотборе с песней Hate (видео)

15:56, 06 февраля 2019
Общество
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Англоязычную песню коллектив представил на своем YouTube-канале. 

Первый и второй полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14–18 мая.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение