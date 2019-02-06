Евровидение 2019: группа "ЦеШо" выступит на Нацотборе с песней Hate (видео)

Украинская группа "ЦеШо" выступит в первом эфире нацотбора на "Евровидение 2019" 9 февраля с песней Hate.

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Англоязычную песню коллектив представил на своем YouTube-канале.

Первый и второй полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14–18 мая.