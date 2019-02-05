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"Озабоченная": Анна Седокова "засветила" ягодицы в прозрачных колготках и разгневала Instagram (видео)

09:45, 05 февраля 2019
Общество
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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Украинская певица, уже долгое время выступающая в России, Анна Седокова, поделилась в сети новым роликом, который был снят во время ее выступления.

Видео размещено на ее странице в Instagram.

При этом певица надела весьма откровенный и провокативный наряд. Седокова предстала в черных капроновых колготах и боди, при этом засветив ягодицы. «Спокойной ночи. Пусть сны будут ласковы. P.S. Смотрите, у неё башня от фотошопа покосилась», - подписала видео певица.

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Видео уже посмотрели уже почти 600 тысяч раз. Однако в комментариях мнения многих поклонников разошлись. «Озабоченная!», «Очень сексуально», «Булочки зачетные», «Ну и наряд, уже б голая вышла», «Невероятно красивая девушка», «Обожаю Вас», «Очень ждала твоё выступление. @annasedokova ты прекрасная певица, я очень тебя люблю. Спасибо за прекрасные песни», «Вытащи из ж*пы своей имплантанты и воткни в мозг, пожалуйста», «Мне вот что интересно....почему эти артистки или еще известные люди голыми фотографируются??? Что в этом такого, зачем всему миру это показывать?», «Божественная», «Очень красивая женщина», - написали в комментариях подписчики Седоковой. 

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских оголила попу на фото и нарвалась на критику в Instagram.

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Теги: #певица#Седокова в Москве