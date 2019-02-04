Настя Каменских оголила попу на фото и нарвалась на критику в Instagram

Подписчики раскритиковали Каменских за чрезмерную откровенность и странную позу.

Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.

Певица сделала селфи в ванной комнате. Каменских предстала в спущенных спортивных брюках и топе. Звезда в очередной раз похвасталась упругими ягодицами.

Артистка также показала лицо без макияжа. Для увлажнения кожи вокруг глаз звезда использует патчи. Певица сообщила, что в скором времени стоит ожидать премьеры клипа на песню "Попа как у Ким".

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Подписчики раскритиковали Каменских за чрезмерную откровенность и странную позу.

"Что за фото?! Спустить штаны и фоткаться!", "Только и можешь, что зад свой демонстрировать? Позор!", "Сколько можно зад выкладывать?", "А кроме жопы больше не чем???", "Скоро по фоткам пятых точек будем узнавать наших знаменитостей. Дожились.", "Настя ,у вас что-то с головой? С психикой? Сходите к врачу,это уже ни в какие ворота! Вы кайфуете от того,что все смотрят на вашу голую задницу после туалета? Это диагноз!!!!!", - разгневались подписчики певицы.

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