"Голос страны 9": Монатик "заблокировал" Потапа ради уникального голоса из Минска (видео)

Звездные тренеры Тина Кароль, Потап, Monatik и Дан Балан продолжают набирать свои команды.

В третьем выпуске шоу "Голос страны" отметились солист мюзикла Notre Dame de Paris Украина, девушка в инвалидной коляске, учитель болгарского языка из Минска и бэк-вокалист Дана Балана.

Звездные тренеры Тина Кароль, Потап, Monatik и Дан Балан продолжают набирать свои команды.

В прошлом эфире Дан Балан заблокировал Монатика ради Тины Кароль, в третьем эфире Монатик ради уникального голоса из Минска заблокировал Потапа.

Катерина Бегу исполнила песню Dragostea din tei, которую исполнял Дан Балан в группе O-Zone, а потом повторила ее вместе с Даном в дуэте. Всех удивила силой и красотой голоса девушка в инвалидном кресле Магдалена Паскар, которая развернула три кресла, заставила Диму Монатика плакать.

И, конечно же, участник, который завершил этот эфир – белорус Влад Чижиков. Он стал яблоком раздора среди тренеров. Чтобы он не достался Потапу того заблокировал Дима Монатик. Основная причина, почему Влад приехал принять участие в украинском шоу Голос країни – в положительной реакции украинских музыкантов Tayanna, The Hardkiss и др. на каверы, которые он выкладывает на своей страничке в инстаграм.