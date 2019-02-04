Алла Пугачева прокомментировала смерть Децла

Примадонна в сети также разместила архивное фото Децла.

Известная певица Алла Пугачева отреагировала на известие о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала его архивное фото и написала: "Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?" - написала Примадонна.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.

Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.