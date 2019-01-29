KAZKA показала гимнастическую растяжку своей вокалистки (фото)
12:18, 29 января 2019Общество
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Стоя на одной ноге, она с помощью рук, смогла довольно высоко приподнять вторую ногу. А в подписи к видео призналась, что даже берет уроки танцев.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, не только талантливая певица, но и демонстрирует некоторые другие свои таланты.
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Певица на официальной странице группы KAZKA в коротком видео показала, как занимается растяжкой. Она легко справилась с гимнастическим упражнением.
В подписи к видео призналась, что даже берет уроки танцев.
Для занятий певица выбрала футболку и леггинсы. А чтобы занятия проходили веселее Александра сделала забавную прическу.
Кадр из видео с растяжкой / Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее на странице коллектива в Instagram появился пост, в котором музыканты раскрыли название конкурсной композиции для нацотбора на Евровидение-2019.
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