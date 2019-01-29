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KAZKA показала гимнастическую растяжку своей вокалистки (фото)

12:18, 29 января 2019
Общество
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Певица на официальной странице группы KAZKA в коротком видео показала, как занимается растяжкой. Она легко справилась с гимнастическим упражнением.

В подписи к видео призналась, что даже берет уроки танцев.

Для занятий певица выбрала футболку и леггинсы. А чтобы занятия проходили веселее Александра сделала забавную прическу.

Кадр из видео с растяжкой / Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее на странице коллектива в Instagram появился пост, в котором музыканты раскрыли название конкурсной композиции для нацотбора на Евровидение-2019. 

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Теги: #группа KAZKA