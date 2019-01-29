KAZKA показала гимнастическую растяжку своей вокалистки (фото)

Стоя на одной ноге, она с помощью рук, смогла довольно высоко приподнять вторую ногу. А в подписи к видео призналась, что даже берет уроки танцев.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, не только талантливая певица, но и демонстрирует некоторые другие свои таланты.

Читайте такжеЗнаменитый американский фигурист выступит под хит KAZKA (видео)

Певица на официальной странице группы KAZKA в коротком видео показала, как занимается растяжкой. Она легко справилась с гимнастическим упражнением.

В подписи к видео призналась, что даже берет уроки танцев.

Для занятий певица выбрала футболку и леггинсы. А чтобы занятия проходили веселее Александра сделала забавную прическу.

Как сообщал УНИАН, ранее на странице коллектива в Instagram появился пост, в котором музыканты раскрыли название конкурсной композиции для нацотбора на Евровидение-2019.