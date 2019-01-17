"Красивая пара": Ани Лорак "засветилась" в обнимку с российским певцом (фото)

Фото Лазарев сопроводил романтической подписью.

Опальная украинская певица Ани Лорак снова появилась в кадре в обнимку с российским артистом Сергеем Лазаревым.

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На странице в Instagram певца Сергея Лазарева, с которым Ани Лорак приписывают роман, опубликовано новое фото из виллы Версаче в Майами.

В кадре артистка стоит в обнимку с певцом. На ней обтягивающее черное платье-миди. "Мой человек!!! Родная душа! Обожаю! Всегда рядом!", - подписал снимок Лазарев.

"Это любовь", "Поженитесь уже!", "Подходят друг другу", "Такие милые", "Красивая пара", - пишут в комментариях.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.