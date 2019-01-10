Новые правила секса для украинцев: эксперты объяснили нюансы (видео)

С пятницы Украина присоединится к 10 странам Европы, где секс без согласия признается изнасилованием.

В Украине с 11 января заработает обновленный Уголовный кодекс, в который внесли правки относительно изнасилования и насилия.

Теперь за решетку может попасть даже муж или жена, если их партнер не дал согласия на интимные отношения, говорится в сюжете ТСН.

По новым правкам, любой человек после интима может написать заявление, что не давал на это согласия. Сейчас в Украине привлечь к ответственности за изнасилование можно только в случае, если к жертве применяли угрозы, силу или злоупотребляли ее беспомощным состоянием.

"Редакция статьи – она дает возможность реагировать на большее количество случаев сексуального насилия. Например, психологическое давление какое-то, или, возможно, материальную составляющую. Например, не дам тебе денег, или что-то не куплю, или что-то другое – воспользоваться этим ради удовлетворения половой страсти", - пояснил помощник главы Национальной полиции Украины Андрей Ткачев.

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Доказывать насилие придется такими следственными действиями – экспертизами и показаниями свидетелей. Это позволит избежать злоупотреблений и шантажа, считают в полиции. И объясняют, что именно считать добровольным согласием: "Это свободное волеизъявление, да. То есть я на это иду свободно, я это понимаю и я на это иду".

Юрист Анатолий Рыбачок добавляет, что расписка о согласии на секс не поможет. "Расписка не гарантирует согласия, и отсутствие расписки не доказывает того, что этого согласия не было. Тотальный самоконтроль, в принципе, единственное, что может обезопасить человека от того, что в дальнейшем может с ним произойти в связи с этими изменениями", - считает он.

Закон призван решить проблему того, что зачастую сексуальное насилие случается в браке, но женщины даже не воспринимают это принуждение к сексу как нарушение их прав. Об этом рассказывают в организации, которая занимается правами людей. "У нас есть такая категория абоненток, которые уверены в том, что, в принципе, сексуального насилия в браке не существует. Если я женщина и я вышла замуж - это мой непосредственный долг. Неважно, захочу я или нет – мужчина обязан получать удовольствие. Там первая работа, которая ведется, это психологическая. Мы открываем глаза на то, что каждый имеет право соглашаться на секс или нет. Наше согласие должно быть добровольным", - говорит директор департамента национальных горячих линий "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк.