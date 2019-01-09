Сбежавшая в РФ украинская певица "засветила" грудь на фото
11:32, 09 января 2019Общество
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Снимок Седоковой понравился многим пользователям сети.
Седокова отдыхает в США / фото instagram.com/annasedokova
Опальная украинская певица Анна Седокова поделилась в сети откровенным снимком с отдыха в США.
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На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в коротком топе из полупрозрачной ткани, поэтому Седокова "засветила" соски.
"Аппетитно", "Какое красивое тело", "Секси", "Шикарная", "Просто безупречно", - пишут в комментариях под пикантным кадром.
Ранее украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой, показав фото с отдыха в ОАЭ.
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