Сбежавшая в РФ украинская певица "засветила" грудь на фото

Снимок Седоковой понравился многим пользователям сети.

Опальная украинская певица Анна Седокова поделилась в сети откровенным снимком с отдыха в США.

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На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в коротком топе из полупрозрачной ткани, поэтому Седокова "засветила" соски.

"Аппетитно", "Какое красивое тело", "Секси", "Шикарная", "Просто безупречно", - пишут в комментариях под пикантным кадром.

Ранее украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой, показав фото с отдыха в ОАЭ.