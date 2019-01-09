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Сбежавшая в РФ украинская певица "засветила" грудь на фото

11:32, 09 января 2019
Общество
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Седокова отдыхает в США / фото instagram.com/annasedokova

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На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в коротком топе из полупрозрачной ткани, поэтому Седокова "засветила" соски.

"Аппетитно", "Какое красивое тело", "Секси", "Шикарная", "Просто безупречно", - пишут в комментариях под пикантным кадром.

Ранее украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой, показав фото с отдыха в ОАЭ.

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Теги: #фото#Седокова на росТВ