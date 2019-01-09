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Надя Дорофеева похвасталась своими прелестями в бикини (фото)

15:22, 09 января 2019
Общество
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Дорофеева продемонстрировала подтянутую фигуру / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в черном купальнике. Пляжный наряд эффектно подчеркнул идеальную фигуру Дорофеевой.

В посте к фото певица поделилась плохой новостью: она заболела в первый же день отдыха.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода показала, как отдыхает в теплых краях со своей дочерью Евой.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева