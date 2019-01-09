В сети заметили интересную деталь на фото Лободы

На безымянном пальце правой руки Лободы заметили кольцо.

Опальная украинская певица Светлана Лобода отдыхает в теплых краях со своей дочерью Евой.

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На своей странице в Instagram артистка показала фото, на котором она позирует на пляже. Лобода появилась в кадре с собраными волосами, глаза она закрыла солнцезащитными очками. На снимке "суперзвезда" показала стройные ножки.

Внимательные пользователи сети обратили внимание на кольцо на безымянном пальце правой руки певицы.

"Последние дни возле океана. Такое красивое место", - написала Лобода в посте.

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