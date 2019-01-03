Несколько стаканчиков рассола и танцы: украинские звезды поделились советами борьбы с похмельем (видео)

В большие праздники не все умеют рассчитать собственные силы - это касается пищи и особенно алкоголя. Как быстро избавиться от похмелья - вопрос, который мучает многих.

Украинские звезды поделились своими способами борьбы с похмельем, среди которых - учиться на ошибках и думать о праздновании заранее, говорится в сюжете ТСН.

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В большие праздники не все умеют рассчитать собственные силы - это касается пищи и особенно алкоголя. Как быстро избавиться от похмелья - вопрос, который мучает многих.

Певец Павел Зибров 2019-ый год встретил без похмелья. Вместо шампанского он пил антибиотики и лечился, потому что накануне простудился. Однако у семьи Зибровых есть свой проверенный рецепт борьбы с похмельем: тот, кто перебрал на Новый год, пьет утром несколько стаканчиков рассола.

Актриса из "Квартала 95" Елена Кравец говорит, что сдерживать себя не нужно и следует просто учиться на собственных ошибках. Влад Яма же советует "включить музыку и танцевать".