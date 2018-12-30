Украинские политики рассказали, какие блюда приготовят к новогоднему столу (видео)
Народные депутаты рассказали, как накрывают новогодний стол и какие новогодние блюда готовы приготовить собственноручно.
Как говорится в сюжете ТСН, народный избранник от БПП Алексей Мушак накануне праздников показал, как готовить свое фирменное блюдо – рождественский стейк шато-бриан. "Есть одна фишка, одна вещь, которую всегда готовлю только я – стейки", - сказал парламентарий.
А вот руководитель САП Назар Холодницкий к новогодним праздникам решил удивить драниками. Говорит, в фастфуде его можно встретить чаще, чем в каких-то элитных заведениях.
"Надо натереть картофель. Я больше всего не люблю этот момент, чтобы драники не получились с кусочками мяса, антикоррупционного", - шутит он. Как именно готовить это украинское блюдо - по телефону Холодницкий советуется с любимой девушкой – Юлей.
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Депутат от "Воли народа" Сергей Шахов признался, что с кухней знаком "на ты". "Вообще мое первое образование – повар-кондитер", - рассказал он. Впрочем, готовить на новогодний стол решил не сладости, а бабушкиного кролика с грибами.
Внефракционный нардеп Александр Шевченко новогодние праздники собирается встречать с семьей, а непременный атрибут для его праздника – пение от дочери Ксении.
Еще одна хозяйка – народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Донец решила приготовить рыбный холодец.
"Рыба, которую готовили, выращивает моя подружка в Львовской области. Соленые помидоры без шкурки, очень прикольно. Попробовали сделать впервые колбасу из пшена", - рассказывает политик о том, что приготовила к праздничному столу.
Напомним, ранее УНИАН подготовил подборку новогодних рецептов, которые разнообразят меню в праздничную ночь.
Кстати, согласно китайскому календарю, покровительницей 2019 года будет свинья, поэтому не стоит на Новый год готовить блюда из свинины.