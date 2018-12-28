В Киеве запустили новогодний трамвай (видео)

Сообщается, что в салоне нашлось место елке и новогодним украшениям.

В пятницу на столичном Подоле начал курсировать специально украшенный трамвай, где пассажиров будут развлекать музыканты, сказочные персонажи и необычные кондуктор и водитель.

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На работу этим трамваем пассажиры будут ехать с конкурсами и среди украшений, говорится в сюжете ТСН.

«Олег, Артем и Егор - им по 15 лет, и они машинисты детской железной дороги. Ребята просто обожают трамваи, потому что это экологический вид транспорта. Друзья мечтают о том, чтобы в столице курсировал трамвай счастья, который приносил бы радость пассажирам. Но пока для реализации мальчишеского проекта не нашли денег, поэтому трамвайные мечтатели украшают вагон ради одного утра», - отмечает СМИ.

Сообщается, что в салоне нашлось место елке и новогодним украшениям.

«Мы старались, чтобы не сердились, чтобы людям было комфортно и уютно», - говорят ребята. Билет и штраф за безбилетный проезд будут действовать такие же, как и везде, но новогоднего настроения от путешествия в последний рабочий день года должно добавиться.