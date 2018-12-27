Джамала впервые показала лицо сына (фото)
На своей страничке в инстаграм Джамала опубликовала трогательное фото с сыном, поделилась, что ему исполняется 9 месяцев и рассказала, что малыш танцует, когда слышит голос мамы.
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Сегодня в семье Джамалы маленький праздник. Сыну Эмиру Рахману исполняется 9 месяцев.
9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счёт начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издаёт звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на своё имя и даже танцует, когда слышит голос мамы. #эмиррахман 📷 @juliaweber.biz