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Джамала впервые показала лицо сына (фото)

14:52, 27 декабря 2018
Общество
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Джамала поделилась фото сына, которому исполняется 9 месяцев / Пресс-служба 1+1

На своей страничке в инстаграм Джамала опубликовала трогательное фото с сыном, поделилась, что ему исполняется 9 месяцев и рассказала, что малыш танцует, когда слышит голос мамы.

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Сегодня в семье Джамалы маленький праздник. Сыну Эмиру Рахману исполняется 9 месяцев.

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Теги: #Джамала