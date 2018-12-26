Пугачева в дерзком мини "взорвала" сеть провокационными позами (видео)
Говорят, “Голубой огонёк”📺 записывают заранее, по готовым сценариям. А наша версия - это неподдельные эмоции, без заученных движений, чистая импровизация!Съемки проходили прямо во время дня рождения @olgakroutoi! @alla_orfey , @maxgalkinru , @fkirkorov , @malakhov007 и многие другие танцевали и веселились с нами на фоне блеска золота и россыпи✨звёзд! Почувствовали позитивную энергию @nikolaibaskov ?🕺🏼Заметили как @jasmin расцвела в танце?🌸 Сможете повторить зажигательный танец Теоны Контридзе💥 Креативным "кинопродюсером" 🎬 наших съемок была неподражаемая @vika_so_chi и ее супер команда @blt_event #bltevent #3dm #moscowcity #башняоко #фотозона #welcomeзона #декормосква #фотографмосква #организатормосква #филиппкиркоров #weddingbymercury #mercury #аллапугачева #жасмин #максимгалкин #андреймалахов #пустьговорят #николайбасков #леонтьев #левлещенко #контридзе #кавергруппа #игорькрутой #аллапугачева #академияигорякрутого #ольгакрутая#videobooth
В фан-группе российской и советской певицы Аллы Пугачевой появилось видео, на котором она предстала в дерзком черном мини.
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Примадонна российской эстрады взбудоражила сеть не только своим нарядом, но и жаркими танцами. На записи можно увидеть стройные ножки певицы. Глаза артистки спрятаны за темными солнцезащитными очками.
Как сообщал УНИАН, Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.