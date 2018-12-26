Пугачева в дерзком мини "взорвала" сеть провокационными позами (видео)

Алла Пугачева нередко в последнее время предпочитает мини.

В фан-группе российской и советской певицы Аллы Пугачевой появилось видео, на котором она предстала в дерзком черном мини.

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Примадонна российской эстрады взбудоражила сеть не только своим нарядом, но и жаркими танцами. На записи можно увидеть стройные ножки певицы. Глаза артистки спрятаны за темными солнцезащитными очками.

Как сообщал УНИАН, Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.