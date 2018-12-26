Джамала перепела рождественский хит 90-х (видео)
15:43, 26 декабря 2018Общество
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Праздничное видео Джамала записала вместе со своей командой.
Украинская певица Джамала выпустила кавер-версию песни Мэрайи Кэри “All I Want For Christmas Is You” («Все, что я хочу на Рождество, – это ты»).
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«Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом этот год», — написала она на странице в Instagram.
Праздничное видео Джамала записала вместе со своей командой. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале артистки.
«Спасибо всем, кто был с нами в этом году, поддерживал и помогал звучать нашей музыке, создавал невероятные видео, концерты, статьи, спецпроекты. Вы — команда мечты! Enjoy!» — указано в описании к клипу.
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