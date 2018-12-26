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Джамала перепела рождественский хит 90-х (видео)

15:43, 26 декабря 2018
Общество
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«Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом этот год», — написала она на странице в Instagram.

Праздничное видео Джамала записала вместе со своей командой. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

«Спасибо всем, кто был с нами в этом году, поддерживал и помогал звучать нашей музыке, создавал невероятные видео, концерты, статьи, спецпроекты. Вы — команда мечты! Enjoy!» — указано в описании к клипу.

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Теги: #Джамала