Джамала перепела рождественский хит 90-х (видео)

Украинская певица Джамала выпустила кавер-версию песни Мэрайи Кэри “All I Want For Christmas Is You” («Все, что я хочу на Рождество, – это ты»).

«Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом этот год», — написала она на странице в Instagram.

Праздничное видео Джамала записала вместе со своей командой. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

«Спасибо всем, кто был с нами в этом году, поддерживал и помогал звучать нашей музыке, создавал невероятные видео, концерты, статьи, спецпроекты. Вы — команда мечты! Enjoy!» — указано в описании к клипу.