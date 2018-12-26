Что подарить парню на Новый год 2019: лучшие идеи подарков для мужчин

Выбирая парню подарок на Новый год 2019, забудьте о банальных вариантах. УНИАН подготовил для вас подборку оригинальных презентов на этот праздник для мужчин.

Новый год не за горами, поэтому многих девушек и женщин волнует вопрос, что же подарить своему парню/мужчине или мужу на этот праздник.

На сегодняшний день существует множество вариантов подарков на Новый год представителю сильного пола. Но стоит обязательно учитывать увлечения и предпочтения своего мужчины.

УНИАН подготовил несколько вариантов, что можно подарить парню или мужу на Новый год 2019.

Подарок парню своими руками

Здесь дайте волю своей фантазии: можно сделать оригинальный фотоколлаж из ваших совместных фото или фильм-историю вашей любви. У рукодельниц пространства для изготовления подарка своими руками побольше: можно связать шарф, носки, свитер, варежки.

Поверьте, мужчине будет приятно получить такой подарок, ведь таким образом вы демонстрируете свои чувства и заботу.

Дарим парню на Новый год гаджеты

Если ваш избранник следит за гаджетами-новинками, вы можете его порадовать на Новый год, подарив умные часы, будильник, смартфон, о котором он мечтал, электронную фоторамку, беспроводные наушники, портативные колонки с подсветкой, планшет, флешку.

Также в качестве подарка можно преподнести мужчине влагозащищенный брелок, который поможет не потерять ключи или телефон. Такой гаджет сообщит вам о пропаже громким сигналом.

Кроме того, любителей почитать книгу-другую порадует букридер. Сегодня их выбор разнообразен, на любой вкус и кошелек.

Романтический подарок парню на Новый год

В этом случае на помощь придут подарочные сертификаты, например, на сеанс массажа для двоих или поход в спа. Также можно преподнести в качестве подарка поездку на двоих в романтическое место, а можно просто организовать романтический ужин.

Если парень - сторонник активного образа жизни, ему можно приобрести подарочный сертификат, дающий возможность прыгнуть с парашютом, сыграть в пейнтбол, заняться скалолазанием или поплавать вместе в бассейне.

Игрушки и игры

Не стоит также забывать, что все мужчины в душе - дети, поэтому можно подарить им игру.

Если парень к тому же любитель интелектуальных игр и математических загадок, ему понравится мегаголоволомка, которая похожа на Кубик Рубика, однако содержит целых 12 граней и около миллиарда возможных комбинаций.

Также можно подарить тематическую игрушку с его любимого фильма или новую версию любимой игры.

Сладости с пожеланиями

Среди бюджетных вариантов подарков на Новый год для парней и мужчин - сладости с пожеланиями - конфеты, печенья, капкейки. Также это могут быть оригинальные шоколадки с пожеланиями или же имбирные новогодние пряники.