Что ждет каждый знак Зодиака в 2019 году - прогноз астрологов

Появился детальный прогноз астрологов для каждого знака Зодиака на 2019 год.

По восточному календарю следующий год – это год Желтой Земляной Свиньи.

Свои прогнозы на 2019-й год дали астрологи. Они рассказали ТСН, чего ждать каждому знаку Зодиака от года Свиньи.

КОЗЕРОГИ

Возможна смена места жительства и работы. Появятся новые знакомые, которые впоследствии станут партнерами по бизнесу. В личной жизни все будет хорошо. Противопоказано физически перенапрягаться. Здоровый образ жизни приветствуется.

РЫБЫ

Успешный год для развития карьеры. Вероятна интересная поездка с родными. Одинокие Рыбы осенью встретят интересного человека, но не надейтесь на серьезные отношения. Лучше отказаться от курения, спиртного и других зависимостей.

СТРЕЛЬЦЫ

Возможно безденежье. Помогут друзья и родственники. К концу лета деньги появятся, вероятны расширение жилья и весомые покупки. У одиноких Стрельцов осенью могут проснуться неожиданные чувства к человеку, которого они давно знают.

ЛЬВЫ

В первой половине года Львы будут всегда в центре внимания, на них ждет успех в работе. Надо быть внимательным к близким, они могут болеть и требовать вашего внимания. Летом велика вероятность встретить любовь.

ВЕСЫ

Возникнет желание учиться чему-то новому. Кое-кто решит сменить работу или профессию. Здоровье порадует, но надо заботиться о сердце – пить меньше кофе и не нервничать по пустякам.

ТЕЛЬЦЫ

Придется будут много работать, кое-кто даже рискнет начать свое дело, и это принесет результат. Ожидается много новых знакомств. У семейных Тельцов возможно пополнение в семье.

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СКОРПИОНЫ

Изменения могут коснуться карьеры, бизнеса, учебы, личной жизни. Возможен переезд в другой город. Особенно тяжело будет в мае. Трудности скоро закончатся.

ДЕВЫ

Год работы над ошибками и подведения итогов. Желательно составить бизнес-план и брать в партнеры только проверенных людей. Весной возможен служебный роман.

ВОДОЛЕИ

Возможны конфликты с друзьями, любимыми в случае чрезмерного проявления собственного эгоизма. До середины лета может наступить безденежье. Выручат друзья, которые подскажут дополнительный источник прибыли.

РАКИ

Надоест общение и возможно ограничение выхода на люди. Надо пересилить себя и не сторониться общества. Не стоит тратить время и силы на тех, кто приносит в жизнь негатив.

ОВНЫ

Перспектива проявить себя на работе и получить повышение на службе. Можно встретить свою любовь, которая быстро погаснет, если Овны будут слишком ревнивыми.

БЛИЗНЕЦЫ

Достигнут успехов в любом деле. Особенно повезет людям творческих профессий. Не стоит заниматься экстремальным спортом, потому что могут быть травмы. Из-за успехов в работе не стоит забывать о родных, с которыми возможны конфликты.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, какие возможности и неприятности ждут нас в будущем году.