Муж Ани Лорак в день развода с певицей показал кадры "бесконечной любви"

Мурат написал слова любви своей дочери.

Муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым певица разводится, поделился милыми кадрами в соцсети.

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Супруг артистки поделился в Instagram-stories видео, на котором запечатлена их общая с Лорак дочь София. "Люблю тебя" и "Моя бесконечная любовь", - подписал кадры Мурат.

Как сообщалось, 24 декабря в Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение иска Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу.

Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.