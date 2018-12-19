Ани Лорак рассказала о личном: не следует цепляться за отношения

"Поступил человек подло, я страдаю, кричу "Вот сволочь!", - разоткровенничалась певица.

Скандальная украинская певица Ани Лорак призналась, что больше не впускает в свою жизнь людей, которые могут ее сломать.

Об этом она рассказала в интервью журналу "Караван историй", передает "Апостроф".

По словам Каролины, человек может ничего не иметь и при этом быть счастливым. "Оно (счастье, - ред) - внутри. Нам самим решать: радоваться или страдать", - отметила она. "Хочу быть счастливой и буду!", - сказала себе однажды. И с этой минуты мир стал другим. Я не впускаю в него никого и ничего, что может его сломать. Оставляю только положительные эмоции и правильных людей - тех, кто со мной на одной волне. Нельзя терпеть то, что разрушает!", - подчеркнула певица.

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"Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет - то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка", - добавила артистка.

Ани Лорак считает, что прощать необходимо. "Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: "Отпускаю. Прощаю. Благодарю", - отметила певица. "К примеру, человек сделал вам больно. Неважно - случайно или специально. Я его отпускаю. И прощаю. Ведь даже Бог нас прощает. Так какое право имеем мы, смертные, поступать иначе? Все негативное, трудное, страшное в жизни - во благо", - считает певица.

"Поступил человек подло, я страдаю, плачу "Вот сволочь!", а потом благодарю, понимая: без выпавшего на долю испытания не пришла бы награда, не изменилась бы, не приобрела бы необходимого опыта", - подчеркнула Каролина.

Как сообщал УНИАН, в распоряжение СМИ попал иск Ани Лорак в суд о разводе. Суд пройдет 24 декабря.