Мисс Вселенная: история конкурса и фото всех самых красивых девушек мира за последние годы

Титул "Мисс Вселенная" за всю историю существования конкурса успели получить более полусотни девушек.

Мисс Вселенная, или Мис Мира — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

Штаб-квартира располагается в Нью Йорке, США. С 1996 по 2015 год принадлежал Дональду Трампу, который после скандала с мексиканскими эмигрантами продал конкурс голливудскому импресарио Ари Эмануэлю. С 26 ноября 2017 года титул Мисс Вселенной принадлежит Деми-Лей Нель-Петерс из ЮАР.

Конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

Участницы конкурса «Мисс Вселенная», как правило, отбираются на национальных конкурсах красоты стран-участниц. Конкурсантки участвуют в фотосессиях, посещают различные мероприятия. Главным этапами считаются предварительное соревнование (англ. Preliminary Competition) и интервью с членами жюри. На момент подготовки к конкурсу участницам конкурса запрещается не только выходить замуж, но и состоять в гражданском браке. Конкурсантки не должны иметь судимости, проблем с полицией или фотосессий в стиле «ню». Более того, победительница состязания не имеет права ещё целый год заводить серьезные отношения с мужчинами. За сокрытие информации от организаторов, а также несоблюдение установленных правил, участницы подвергаются штрафным санкциям.

Победительница получает контракт сроком на один год и большой призовой пакет в который входит 250 000 долларов, ежемесячная зарплата в размере 3000—5000 долларов, услуги стилистов, гардероб, двухлетнее обучение на актёрских курсах в New York Film Academy с выплачиваемой стипендией. Мисс Вселенная целый год проживает в элитном районе Нью-Йорка в апартаментах, выделенных ей организацией конкурса. Победительница становится гостьей светских раутов Америки, ездит по миру с благотворительной деятельностью и посещает в качестве жюри национальные конкурсы красоты.

УНИАН предлагает вспомнить, кто побеждал в конкурсе в течении последних 10 лет.

Дайана Мендоса, Венесуэла. Мисс Вселенная-2008

22 года, рост — 178 см, параметры фигуры 88−60−90.

Стефания Фернандес, Венесуэла. Мисс Вселенная-2009

19 лет, рост — 178 см, параметры фигуры: 90−58−90.

Химена Наваррете, Мексика. Мисс Вселенная-2010

22 года, рост — 174 см, параметры фигуры: 88−60−90.

Лейла Лопес, Ангола. Мисс Вселенная-2011

25 лет, рост — 179 см, параметры фигуры: 89−60−90.

Оливия Калпо, США. Мисс Вселенная-2012

20 лет, рост — 165 см.

Габриэла Ислер, Венесуэла. Мисс Вселенная-2013

25 лет, рост — 181 см, параметры фигуры: 90−60−90.

Паулина Вега, Колумбия. Мисс Вселенная-2014

22 года, рост — 178 см, параметры фигуры: 95−70−95.

Пиа Алонсо Вуртцбах, Филиппины. Мисс Вселенная-2015

26 лет, рост — 176 см, параметры фигуры: 85−58−90.

Ирис Миттенар, Франция. Мисс Вселенная-2016

24 года, рост — 175 см.

Деми-Ли Нель-Питерс, ЮАР. Мисс Вселенная-2017

22 года, рост — 171 см.

Катриона Грэй, Мисс Вселенная 2018

В 2018 году победила представительница Филиппин Катриона Грэй. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе.