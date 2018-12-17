36-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа - сеть в восторге (фото)
11:33, 17 декабря 2018Общество
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Подписчики отметили, что певица сразу значительно помолодела.
На фото Брежнева позирует в одном белье / Instagram Вера Брежнева
36-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram черно-белое фото.
"Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой", - подписала фото певица.
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Подписчики отметили, что Брежнева без косметики выглядит значительно моложе.
"Наконец-то без штукатурки на лице. Помолодела лет на 20", "Как будто 18-летняя девушка", "Настоящая здесь", "Красивая и настоящая", - писали пользователи.
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