36-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа - сеть в восторге (фото)

Подписчики отметили, что певица сразу значительно помолодела.

36-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram черно-белое фото.

"Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой", - подписала фото певица.

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Подписчики отметили, что Брежнева без косметики выглядит значительно моложе.

"Наконец-то без штукатурки на лице. Помолодела лет на 20", "Как будто 18-летняя девушка", "Настоящая здесь", "Красивая и настоящая", - писали пользователи.

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