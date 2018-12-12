Новый год-2019: рецепты традиционных салатов на праздничный стол

Традиционно в Новый год на столах украинцев появляются салат "Оливье" и селедка под "шубой".

Меню новогоднего стола является чуть ли не главным вопросом для каждой хозяйки накануне праздников. Однако есть блюда, которые из года в год традиционно появляются на праздничных столах страны.

УНИАН собрал лучшие рецепты новогодних салатов.

Рецепт салата Оливье

Новогодний стол невозможно представить без «Оливье». Уже несколько десятков лет этот салат является неотъемлемой частью праздничного меню. Для его приготовления понадобятся:

• 6 средних картофелин

• 2 крупные моркови

• 6 яиц

• 400-600 г вареной колбасы

• 1 банка консервированного горошка

• 4 соленых огурца

• майонез

• соль.

1. Морковь и картошку отварить «в мундирах». Сварить яйца.

2. Овощи почистить и нарезать кубиками. Таким же способом нарезать яйца, колбасу и огурцы.

3. Добавить горошек.

4. Добавить в салат соль и заправить майонезом.

5. Перемешать.

Рецепт салата Оливье - видео приготовления

Видео "Готовим дома"

Для тех, кто следит за своей фигурой есть диетический вариант «Оливье».

Рецепт Оливье №2

Ингредиенты:

• 6 картофелин

• 2 крупных моркови

• 6 яиц

• 2 куриных филе

• 4 свежих огурца

• сметана или йогурт

• французская горчица

• соль.

1. Отварить морковь картофель, яйца.

2. Сварить куриное филе, добавив немного соли и, по желанию, лавровый лист.

3. Почистить овощи и яйца и нарезать их кубиками. Мелко нарезать курицу.

4. Добавить горошек.

5. Смешать сметану или йогурт с горчицей в пропорциях ¼.

6. Добавить в салат соль, соус и перемешать.

Рецепт селедки под шубой

Ещё одним традиционным салатом, который нередко встречается на праздничных столах украинцев, является селедка под «шубой». Для его приготовления понадобятся:

• 200 г филе сельди

• 2 средних свеклы

• 2-3 средних картофеля

• 1 крупная морковь

• 1 луковица

• 2 яйца

• майонез.

Рецепт селедки под шубой - видео приготовления

Видео "Семейная кухня"

1. Отварить свеклу, морковь и картофель «в мундирах». Сварить яйца.

2. Нарезать небольшими кубиками сельдь и выложить на плоское блюдо.

3. Мелко нарезать лук, выложить поверх сельди и смазать майонезом.

4. Почистить и потереть на крупной терке картофель. Выложить поверх лука, слегка посолить и смазать майонезом.

5. Почистить и потереть на крупной терке морковь. Выложить на блюдо и смазать майонезом.

6. Затем потереть очищенные яйца, выложить сверху и смазать майонезом.

7. Почистить и натереть на крупной терке свеклу. Выложить поверх, слегка посолить и смазать майонезом.

8. Поставить в холодильник на пару часов для пропитки.

Салат Мимоза: рецепт

Ещё одним традиционным «рыбным» слоенным салатом является «Мимоза». Рецепт «Мимозы» очень похож на селедку под «шубой», однако для его приготовления понадобятся:

• 3 средних картофеля

• 4 яйца

• 1 крупная морковь

• 1 крупная луковица

• 200 г консервированной в масле рыбы (например, сайра)

• майонез

• соль.

Рецепт салата Мимоза - видео приготовления

Видео "Готовим с Ириной Хлебниковой"

1. Отварить картофель, морковь и яйца.

2. Затем почистить овощи и потереть на крупной терке.

3. Яйца почистить и отделить желтки от белков. И то, и то потереть на мелкой терке.

4. С консервированной рыбы слить масло и размять вилкой и выложить на блюдо равномерным слоем.

5. Мелко нарезать лук, выложить поверх рыбы и смазать майонезом.

6. Затем равномерным слоем выложить тертую морковь, слегка посолить и смазать майонезом.

7. Проделать тоже самое с картофелем.

8. Выложить сверху тертый белок и смазать майонезом.

9. Присыпать сверху тертыми желтками, смазывать не нужно.

Рецепт салата Цезарь

Салат «Цезарь» стал очень популярным в наших краях на протяжении последних 10 лет. Всё чаще он также становится частью новогоднего стола.

Ингредиенты:

• 400 г куриного филе

• 1 кочан салата Айсберг

• 200 г помидоров черри

• 100 г сыра пармезан

• Половинка белого хлеба

• 2 зубчика чеснока

• 3 столовых ложки оливкового масла

• соль

Для соуса:

• 2 яйца

• 2 чайных ложки горчицы

• 3 столовых ложки лимонного сока

• 3 столовых ложки оливкового масла

• пармезан

•соль.

Рецепт Цезаря - видео приготовления

Видео "Шеф-повар Василий Емельяненко"

1. Белый хлеб нарезать кубиками и выложить на противень.

2. Оливковое масло вылить в небольшую миску и выдавить в него чеснок. Подогреть немного смесь в микроволновке.

3. Хлеб смазать маслом с чесноком и отправить в разогретую до 180 духовку на 10-15 минут.

4. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить, и обжарить на небольшом количестве масла.

5. Помыть салат и порвать его руками на довольно крупные куски.

6. Для соуса необходимо яйца комнатной температуры опустить в кипящую воду на одну минуту.

7. Вылить яйца в миску, добавить в них лимонный сок, горчицу, оливковое масло, немного тертого пармезана и взбить всё блендером.

8. Выложить на блюдо листья салата, поверх выложить курицу, порезанные пополам или на четверти помидоры черри, нарезанный тонкими ломтиками пармезан и гренки. Сверху полить соусом.