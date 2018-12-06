"А где же муж?": Ани Лорак показала фото с дочерью и нарвалась на критику

Снимок Лорак с дочерью набрал почти 100 тысяч лайков.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак показала новое фото со своей дочерью Софией.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке Лорак позирует с дочерью, целующей ее в щеку, а сама певица смотрит в камеру, выпятив губы.

"Милые", "А где же муж?", "Похожи", "Красотки", "Старая", "Две красотки", "Не хватает Мурата", "Каролина, вам пора на пенсию", - пишут в комментариях под фото.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.