Появился первый тизер украинского экшена "Захар Беркут" (видео)

Украинский исторический экшен "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева представил свой первый видеотизер к фильму.

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В нем можно увидеть удивительные карпатские пейзажи и массовые бои. Первый тизер появился на Facebook-странице фильма "Захар Беркут".

Фильм известного режиссера Ахтема Сеитаблаева был снят компанией Kinorob при поддержке Госкино, а также при участии специалистов из Голливуда.

Вместе с украинским режиссером крымскотатарского происхождения над лентой работали такие голливудские художники, как Джон Винн, Джефф Райс, Раджа Коллинз и другие.

Ранее западные представители кино заявляли, что будут помогать продвигать украинскую ленту на североамериканском рынке. Ахтем Сеитаблаев ранее также отмечал, что сотрудничество с американскими партнерами – это шанс рассказать миру эту героическую историю, показать далеко за пределами страны красоту Карпат, давние традиции, познакомить с культурой, бытом, украинской музыкой.