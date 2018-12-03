"Похожи": Лобода восхитила сеть фото с пуделем

Некоторым подписчикам не понравился наряд Светланы Лободы.

Украинская певица Светлана Лобода сфотографировалась вместе с пуделем, чем вызвала восторг в сети.

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Снимок артистка выложила у себя в Instagram. В кадре Лобода предстала в голубом комбинезоне в полоску с низом-клеш.

"Великолепная", "Шикарный лук", "Нереальная", "Очень красивая", "Этот взгляд", "Вау, какой костюм", "Все шикарно, но вот полоска на одном месте портит всю красоту костюма", "Очень стильно", "Похожи", "Вы похожи", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно гастролирует по России, порадовала подписчиков очередным откровенным фото.