Примадонна возвращается?: новое фото Пугачевой взбудоражило сеть

Судя по фото Николаева, Пугачева появится в новогодних передачах.

Российский композитор Игорь Николаев поделился в соцсети совместным снимком с Аллой Пугачевой.

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Опубликованная в Instagram фотография, очевидно, была сделана во время съемок новогодней программы. "Там, где Алла Пугачева, - там жизнь, творческая энергия и настоящие эмоции! А время ускоряется, и к нам стремительно приближается 2019-й!", - подписал снимок Николаев.

Примадонна снова остановила свой выбор на черном облегающем костюме. Фанаты в восторге от того, как выглядит 69-летняя Пугачева.

Ранее российский продюсер Андрей Разин опубликовал раритетную фотографию Аллы Пугачевой с ее первым мужем.