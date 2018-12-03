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Примадонна возвращается?: новое фото Пугачевой взбудоражило сеть

09:10, 03 декабря 2018
Общество
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Пугачева привела в восторг пользователей сети / фото instagram.com/igor_nikolaev_music

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Опубликованная в Instagram фотография, очевидно, была сделана во время съемок новогодней программы. "Там, где Алла Пугачева, - там жизнь, творческая энергия и настоящие эмоции! А время ускоряется, и к нам стремительно приближается 2019-й!", - подписал снимок Николаев. 

Примадонна снова остановила свой выбор на черном облегающем костюме. Фанаты в восторге от того, как выглядит 69-летняя Пугачева. 

Ранее российский продюсер Андрей Разин опубликовал раритетную фотографию Аллы Пугачевой с ее первым мужем.

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Теги: #фото#Алла Пугачева